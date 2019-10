F1 | GP Messico 2019 | i precedenti della Ferrari Due doppiette e un lungo digiuno dal 1990

F1 - GP Messico 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana all’Hermanos Rodriguez : Nel prossimo weekend (25-27 ottobre) il Circus della F1 tornerà in scena e lo farà in Messico per il 18° round del Mondiale 2019. Sul tracciato Hermanos Rodriguez la Ferrari cercherà di puntare al meglio possibile per dare interesse a un’annata, per larghi tratti, dominata dalla Mercedes, che ha già conquistato il titolo dei costruttori a Suzuka. Nell’ultimo appuntamento in Giappone la prima fila tutta occupata dal Cavallino Rampante ...

La FIA ha comunicato a Pirelli il numero di set di pneumatici e mescole scelti da ciascun pilota per il GP del Messico, diciottesimo appuntamento del campionato del mondo di F1 2019 in programma a Città del Messico dal 25 al 27 ottobre. Nei tre top team scelte identiche per i piloti di Ferrari e […]

F1 - GP Messico 2019 : programma - orari e tv. Si corre fra due settimane all’Hermanos Rodriguez : Tra due settimane il Circus della F1 tornerà protagonista in Messico per il 18° round del Mondiale 2019. Sul tracciato Hermanos Rodriguez la Ferrari cercherà di puntare al meglio possibile per dare interesse a un’annata, per larghi tratti, dominata dalla Mercedes. La Rossa però dovrà anche fare attenzione al dualismo tra i due piloti: il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc. La gestione di due racing driver veloci non è ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : sorteggiato il tabellone. Italia con Uruguay - Messico e Tahiti : E’ stata sorteggiata la composizione della fase a gironi dei Mondiali di Beach soccer 2019, che quest’anno avranno luogo in Paraguay dal 21 novembre al 1° dicembre. Le 16 squadre partecipanti sono state suddivise in quattro gironi composte da altrettante selezioni nazionali. All’Italia è andata, tutto sommato, bene: le prime tre avversarie sul cammino iridato saranno Uruguay, Messico e Tahiti. Evitate, dunque, tutte le grandi ...