Meghan Markle confessa di “non stare proprio bene” | “E’ dura | io ed Harry esistiamo | non

Meghan Markle in lacrime : tutti la sostengono - ma Kate rimane in silenzio : È passato davvero poco da quando Meghan Markle ha aperto il suo cuore, mostrandosi come non aveva mai fatto nel corso di un’intervista rilasciata al conduttore Tom Bradby. Un messaggio, quello della duchessa di Sussex, che rivela tutte le sue fragilità e preoccupazioni e che non ha tardato a colpire le tante persone che la seguono. In primis ha fatto centro con il giornalista Greg Hogben che su Twitter ha pubblicato il video ...

Meghan Markle - Harry rivela la ferita indelebile lasciata dalla morte di Diana : Sono passati 22 anni dalla morte di Diana Spencer. La sua prematura dipartita ha causato una ferita ancora aperta in Harry che, quando la Principessa di Galles ha perso la vita a Parigi, era appena dodicenne. Del dolore legato alla morte della madre il Duca di Sussex ha parlato ancora una volta nel corso delle riprese del documentario che andrà in onda stasera su ITV. Il secondogenito della principessa del popolo, che si è visto chiedere se ...

«Tempo per la famiglia». Meghan Markle e Harry hanno in mente di prendersi sei settimane «di riposo dai ...

Meghan Markle crolla e va in crisi : «Nessuno mi chiede mai come mi sento...». Ecco cosa sta succedendo : Meghan Markle crolla e va in crisi: «Nessuno mi chiede mai come mi sento...». Ecco cosa sta succedendo. Per la prima volta, la duchessa di Sussex ha raccontato un suo momento di...

Kate Middleton e Meghan Markle - il segreto dei loro look verdi : Kate Middleton e Meghan Markle stanno seguendo le orme di Lady Diana per quanto riguarda la scelta di indossare abiti verdi durante i loro tour istituzionali. Come molti dettagli relativi alle apparizioni pubbliche dei Royals britannici, anche questa selezione cromatica non è un caso. Il verde è infatti un colore fortemente simbolico per chi professa la fede islamica. Si dice infatti che fosse il preferito di Maometto. Da non dimenticare è poi ...

Non avrà avuto una carriera da Oscar ai tempi in cui viveva a Los Angeles, ma ai riflettori Meghan Markle è abituata da tempo, eppure quelli che la illuminano da quando è la moglie di Harry d'Inghilterra qualche problema lo hanno ...

Meghan Markle rivela : Nessuno mi chiede mai come mi sento : Nelle prime immagini diffuse da ITV sul documentario “Harry & Meghan: An African Journey”, dedicato al viaggio in Sudafrica dei Duchi del Sussex, oltre all’intervista rilasciata da Harry che ha detto di sentire una fitta al cuore ogni colta che sente i click delle macchina fotografiche dei paparazzi perché gli fanno ricordare che sua madre è morta proprio per sfuggire alla loro invadenza, c’è anche un pezzo molto toccante che riguarda sua ...

Meghan Markle trattiene a stento le lacrime confessando quanto sia difficile gestire la pressione che la circonda : "È qualcosa di reale che affronto dietro le quinte" The post Meghan Markle trattiene a stento le lacrime confessando quanto sia difficile gestire la pressione che la circonda appeared first on News Mtv Italia.

Meghan Markle incinta? Tradita dal vestito e Harry si commuove ancora : Meghan Markle potrebbe essere incinta per la seconda volta a soli 6 mesi dalla nascita del piccolo Archie. Il gossip impazza e i rumors diventano sempre più insistenti dopo che Meg e Harry hanno partecipato alla consegna dei premi WellChild. Lady Markle si è presentata con l’abito verde di P.A.R.O.S.H che indossò il giorno dell’ufficializzazione del suo fidanzamento. Un dettaglio non è passato inosservato: la cintura in vita mette in ...

Abito riciclato per Meghan Markle al "Well Child Awards" - : Carlo Lanna A un evento di beneficenza Meghan Markle è stata avvistata con lo stesso Abito con cui ha presenziato alla sua festa di fidanzamento, eppure non sarebbe una coincidenza Gli esperti di corte e la stampa inglese continuano a guardare con un certo interesse la figura di Meghan Markle. Icona di stile, duchessa e moglie di Harry, l’ex attrice è guardata a vista non solo per le sue abitudini da diva, ma anche il suo look non ...

Se in pubblico è pronta a tirare gli artigli (ha appena assunto uno degli avvocati più temuti di Londra), ...

Archie avrà un'educazione normale : è questo il desiderio di Harry e Meghan Markle - : Francesca Galici Harry vuole seguire l'esempio di sua zia Anna e di sua cugina Zara e far crescere il piccolo Archie come un privato cittadino, lontano dai fasti di corte, anche per quanto concerne la sua educazione Il principe Harry e Meghan Markle desiderano che il loro piccolo Archie cresca normalmente, lontano dagli obblighi di corte. La coppia ha sempre dichiarato di voler tenere il bambino lontano dai riflettori della famiglia ...