L’Inter deve vincere per rispondere alla Juve e caricarsi per la gara contro il Borussia

LIVE Lokomotiv Kuban-Venezia - Eurocup basket in DIRETTA : padroni di casa avanti di 7 alL’Intervallo - Venezia deve inseguire! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Stone si complica la vita da solo andandosi a chiudere nella difesa del Lokomotiv Kuban. Così finisce il primo tempo con un netto +7 per i padroni di casa che hanno evidentemente mostrato qualcosa di più. Nulla però è compromesso e Venezia può ancora tranquillamente vincere questa partita, serviranno percentuali migliori e una maggior attenzione alle palle perse. 38-31 Daye non altrettanto ...