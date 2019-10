Capisco l' imbarazzo di Mara Carfagna | dice Boschi

Fonte : agi

(Di sabato 19 ottobre 2019) “non va tirata per la giacchetta. Peròbenissimo il suoad andare domani (oggi, ndr) a Roma con CasaPound”. In un'intervista a Il Foglio, Maria Elena, renziana di ferro, già ministro,di stimare la, ma che la deputata di Forza Italia “farà la sua scelta” se aderire o meno a Italia viva di Renzi. L'intervista traccia anche un po' il quadro dello 'shopping' di adesioni di Iv sul territorio, dall'Umbria all'Emilia Romagna fino alla possibilità di Italia viva di fare anche gruppi autonomi: “Il quadro completo ce l'ha Ettore Rosato - dicchiara - io conosco alcune singole adesioni, quella del capogruppo del Pd regionale delle Marche, Fabio Urbinati, per esempio. Ieri si è aggiunto anche il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto. E poi c'è Isabella Conti…”, che è poi la conduttrice delle giornate della Leopolda, la kermesse di Italia viva appena ...

