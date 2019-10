Uomini e donne | Ida sceglie Riccardo e Armando si infuria | ' La Platano mi ha usato'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Colpo di scena nell'ultima registrazione del trono over dicon Ida e. Dopo l'addio del Guarnieri alla trasmissione di Maria De Filippi, nella giornata del 17 ottobre laha fatto marcia indietro ed ha preso una decisione inaspettata. Pur avendo pubblicamente detto di non provare più niente per il suo ex fidanzato, la parrucchiera ha annunciato di voler concedere una seconda opportunità a. Ed ecco che, nella recente registrazione, il pubblico presente in studio ha assistito al tanto atteso ritorno di fiamma. A riportare tutti questi dettagli in anticipo è stato il portale 'Il vicolo delle news'. Anticipazioni: Ida eci riprovano dopo la notte insieme IdaGuarnieri hanno deciso di riprovarci. I due protagonisti del trono over, subito dopo la discussione dell'ultima volta, si sono incontrati a Roma ed hanno ...

matteosalvinimi : Altri agenti arrestati per presunte “torture” in carcere. Non ho parole. Chi sbaglia paga, ma non è possibile crede… - rtl1025 : ???? Gli #Under uomini e donne festeggiano il passaggio ai #live insieme a @iamlp, super ospite agli #HomeVisit di… - Coninews : QUARTETTI SUL PODIO! ???????? Agli Europei di Apeldoorn nell’inseguimento a squadre l’Italia conquista l’argento ?? con… -