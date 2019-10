Scomparsa Elisa Gualandi | s’indaga sequestro di persona | “Poche speranze di trovarla viva”

Coppia Scomparsa - trovata morta Elisa Pomarelli : E' stato trovato nel pomeriggio di ieri in una zona boschiva di Sariano di Gropparello, nel Piacentino, il corpo senza vita di Elisa Pomarelli

Elisa Pomarelli : ritrovato nel piacentino il corpo della ragazza Scomparsa : Il corpo di Elisa Pomarelli è stato ritrovato in località Sariano, in un bosco del comune di Gropparello (Piacenza). Massimo Sebastiani ha indirizzato gli inquirenti verso la tragica scoperta. L'uomo è stato catturato nella giornata di oggi, 7 settembre, e poche ore dopo ha rivelato ai Carabinieri dove cercare il cadavere della ragazza. Le lunghe ricerche degli scomparsi di Piacenza È finita nel peggiore dei modi la ricerca della 28enne ...

Piacenza - coppia Scomparsa - la sorella di Elisa : 'Forse lui l'ha rapita - ma non uccisa' : "Sento che Elisa è viva'. A parlare è Francesca Pomarelli, 24 anni, sorella minore di Elisa, la 28enne scomparsa in circostanze misteriose il 25 agosto. La giovane, residente con la famiglia a Borgotrebbia (Piacenza) è stata vista per l'ultima volta, in una trattoria in collina, in compagnia di Massimo Sebastiani. operaio 46enne. L'uomo è indagato per omicidio e per occultamento. Secondo gli investigatori è possibile che possa avere ucciso la ...

Bruzzone su Scomparsa Elisa : Sebastiani soggetto schizofrenico : Roberta Bruzzone, psicologa forense ed esperta criminologa, ha partecipato ad un sopralluogo nella casa di Massimo Sebastiani, il presunto assassino di Elisa Pomarelli. "E' un soggetto schizofrenico. Ad Elisa potrebbe essere accaduto qualcosa di terribile", afferma l'esperta. "Un soggetto del genere potrebbe essere capace di fare qualunque cosa". Sono state queste le dichiarazioni a caldo di Roberta Bruzzone, arguta criminologa e ...

Piacenza - tragica svolta sulla Scomparsa di Elisa Pomarelli : Massimo Sebastiani indagato per omicidio : È ufficialmente indagato per omicidio e occultamento di cadavere Massimo Sebastiani, l' operaio 45enne originario di Campogrande di Carpaneto, che da sei giorni ha fatto perdere le proprie tracce e quelle dell' amica Elisa Pomarelli. La procura di Piacenza, che indagava per sequestro di persona, è o