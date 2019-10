Il Palermo calcio non c' è più

Calcio : tribunale dichiara fallimento vecchia società Palermo : Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - Il tribunale di Palermo, accogliendo la richiesta della procura, ha dichiarato il fallimento del Palermo Calcio. La decisione è stato depositata questa mattina. Il fallimento riguarda la vecchia società Rosanero Us Città di Palermo per cui la procura aveva già chiesto

Palermo calcio - dichiarato il fallimento : 12.34 Accogliendo la richiesta della Procura, il tribunale di Palermo ha dichiarato il fallimento della società rosanero depositando la decisione. Il fallimento riguarda la vecchia società US Città di Palermo Spa per cui la Procura aveva già chiesto lo stato di insolvenza, istanza che venne respinta. La nuova istanza di fallimento era stata presentata dai Pm e dai giocatori della squadra. Secondo i giudici, "risulta acclarata la sussistenza ...

Calcio Femminile – Qualificazioni Euro 2021 : Italia super a Palermo - Girelli e Giugliano asfaltano la Bosnia : Le Ragazze Mondiali entusiasmano a Palermo: l’Italia batte la Bosnia 2-0 nella quarta sfida di Qualificazioni Euro 2021 Grande spettacolo al Barbera di Palermo: le azzurre del Calcio sono state accolte da oltre 5000 tifosi per la quarta partita delle Qualificazioni a Euro 2021. L’Italia Femminile ha affrontato oggi la Bosnia, battuta per 2-0 grazie alle reti di Girelli e Giugliano. Se nelle prime tre partite, nonostante i ...

Calcio : striscione per Speziale omicida Raciti - M5S ‘il Palermo prenda provvedimenti’ : Palermo, 23 set. (AdnKronos) – “Lo striscione comparso a Palermo e inneggiante all’omicida dell’ispettore Raciti, ucciso a Catania nel 2007 durante il derby, è vergognoso. Esprimiamo solidarietà alla famiglia Raciti ancora una volta offesa nella memoria del loro congiunto e, oltre a ringraziare sempre le forze dell’ordine per il loro prezioso lavoro, auspichiamo che la nuova proprietà del club rosanero prenda ...

Calcio : Palermo - striscione Ultras per chiedere liberazione Speziale : Palermo, 22 set. (AdnKronos) – “Gli Ultras non dimenticano, Speziale libero”. E’ la frase che si legge su un striscione della Curva Nord 12, affisso sulla cancellata dello stadio Barbera di Palermo al termine della partita di Serie D contro il Marina di Ragusa. Il riferimento è ad Antonino Speziale, il giovane tifoso del Catania condannato, ancora minorenne, per omicidio preterintenzionale per la morte ...

Calciomercato - la Juve sul nuovo Ozil - rinnovo al Torino : ritorno di fiamma della Lazio - testa a testa Palermo-Foggia : Il Calciomercato è andato in archivio da qualche giorno ma le squadre del massimo campionato italiano continuano a muoversi sia per quanto riguarda gli svincolati che per le prossime sessioni di gennaio e per la prossima estate. Continua a muoversi la Juventus, il club bianconero ha messo nel mirino Kai Havertz, calciatore tedesco classe 1999, gioca nel Bayer Leverkusen e può rappresentare un’occasione per la Juve, come ...

Calcio : Palermo chiede gestione gratuita dello stadio (2) : (AdnKronos) - "Assistiamo ad un momento di genuina rinascita e rinnovamento non solo della squadra di Calcio ma di una intera comunità, sotto il segno della trasparenza e della condivisione - aggiungono i consiglieri Barbara Evola, Andrea Mineo, Toni Sala, Sandro Terrani, Fabrizio Ferrandelli, Dario

Calcio : Palermo chiede gestione gratuita dello stadio : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - La convenzione per l'utilizzo dello stadio Renzo Barbera ed una più ampia discussione sulla gestione della struttura finalizzata all'utilizzo dell'impianto. E' stato questo il tema dell'incontro di stamattina, allo stadio, tra l'ad della SSD Palermo Calcio Rinaldo Sagr