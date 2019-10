GIULIA LAZZARI | 23ENNE STRANGOLATA E UCCISA DAL MARITO Su Facebook L' hai voluto

“Copriti o t’uccido” : così scriveva il marito assassino di GIULIA LAZZARI - morta a 23 anni : "Se ti fai bella ti guardano tutti, invece se non lo fai risparmio 30 anni di galera per omicidio". così scriveva infatti Roberto Lo Coco, 28 anni, oggi in carcere per aver ucciso strangolandola la moglie 23enne e madre della loro bimba di 4 anni, nella loro casa di Rovigo. A far scattare lla molla omicida in Lo Coco è stata la decisione di Giulia di separarsi.Continua a leggere

Rovigo - strangolata dal marito : GIULIA LAZZARI muore dopo 9 giorni di coma : Si è spenta oggi pomeriggio dopo nove giorni di coma la giovanissima Giulia Lazzari, la 23enne aggredita lo scorso 8 ottobre dal marito nell'abitazione di famiglia ad Adria, in provincia di Rovino.La giovane aveva deciso di lasciare il marito tossicodipendente, il 28enne Roberto Lo Coco, e quest'ultimo, nel corso di una lite, l'aveva strangolata e ridotta in fin di vita. Le condizioni di Giulia Lazzari, madre di una bimba di 4 anni, erano ...

GIULIA LAZZARI è morta - vittima della furia del marito : lascia una bimba di 4 anni : Giulia Lazzari la giovane 24enne non ce l’ha fatta, è morta oggi all’ospedale di Rovigo, dove era stata ricoverata dall’8 ottobre, giorno in cui era stata strangolata dal marito nella loro casa Adria, dopo una lite, probabilmente a causa della separazione in corso. La giovane donna, madre di una bambina di quattro anni, è rimasta in coma farmacologico per quasi nove giorni nei quali i familiari hanno sperato in un miracolo che però non c’è ...