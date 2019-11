Cadavere carbonizzato scoperto in una vettura nel Foggiano

Modena - Cadavere carbonizzato in auto/ Macabro ritrovamento in via Caruso : Modena, cadavere carbonizzato in auto: Macabro ritrovamento effettuato in via Caruso nella notte appena passato. Indagini in corso

Modena - Cadavere completamente carbonizzato viene trovato all’interno di un’auto : . La scoperta questa notte intorno alle 3, in via Caruso a Modena. Al momento non è possibile sapere se i resti appartengano ad un uomo o ad una donna. Per ora nessuna ipotesi viene esclusa. " Stiamo ultimando i rilievi tecnici anche naturalmente per arrivare all'identificazione della vittima quanto prima. Esamineremo anche le telecamere della videosorveglianza", ha detto il maggiore dei carabinieri.Continua a leggere

Brucia una casa nell'Imperiese - Cadavere carbonizzato all'interno : Fabrizio Tenerelli La vittima sarebbe un disabile di circa sessant'anni, che viveva nell'abitazione Bruciata. Sul posto hanno a lungo lavorato squadre dei vigili del fuoco e rilievi sono in corso anche da parte dei carabinieri Una tragedia si è consumata, nella tarda mattinata in località Poggio, a Castellaro, in provincia di Imperia, dove un uomo è morto carbonizzato, nell’incendio della propria abitazione a due piani. Si ...

Giallo a Foggia : Cadavere carbonizzato trovato in un’auto nelle campagne di Lucera : Un corpo carbonizzato è stato ritrovato all’alba lungo la statale 17 in località Carignani nelle campagne di Lucera (Foggia). Il corpo è stato trovato in un’autovettura, una Peugeot 206, finita in un terreno adiacente alla strada. Gli accertamenti sono affidati ai Carabinieri per l’identificazione del cadavere. Ipotesi di un incidente stradale autonomo.Continua a leggere

