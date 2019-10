Vespa fa il record d' ascolti | 25 | 4%Salvini-Renzi | chi ha vinto? FORUM

Fonte : affaritaliani

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Rai1 e la Nazionale stravincono la serata con 5.969.000 spettatori e il 23.4% di share, ma è il duello-Salvini a far volareallo storicodel 25,4% di share con 3.808.000 spettatori in seconda serata. Segui su affaritaliani.it

