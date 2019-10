Mafia | processo appello a ex senatore Fi D’Alì | Cuffaro sul banco dei testimoni

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – Salvatore, l’ex presidente della Regione siciliana, è stato sentito oggi, come teste, ald’nei confronti dell’exdi Forza Italia Antonio D’Alì, imputato di concorso esterno in associazione mafiosa. Ilsi celebra, col rito abbreviato, davanti alla Terza sezione della Corte di, presieduta da Antonino Napoli. La Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza di secondo grado, rinviando il procedimento alla Corte d’. In primo e secondo grado D’Alì fu assolto per le contestazioni successive al 1994, mentre vennero dichiarati prescritti i reati a lui imputati nel periodo antecedente a quella data. Al centro della deposizione diil trasferimento dell’ex prefetto di Trapani Fulvio Sodano.L'articoloa exFi ...

