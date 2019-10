La storia di Andreea | una Donna con la D maiuscola che aiuta gli altri a integrarsi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Ammetto che mi piace scrivere di storie di Donne (la “D”non è un caso). La ragione è presto detta: nel nostro mondo essereè, purtroppo, ancora una sfida. Essere unache vuole avere un equilibrio tra vita privata (partner, figli etc.) e lavorativa è molto difficile. Una sfida ancora più importante se sei anche una migrante.Arnautu arriva in Italia nel 2001 dalla Romania per studiare lingue e letterature straniere all’Università di Roma, La Sapienza. Ai tempi la Romania non era ancora nell’Ue e il suo percorso, come tantidi oggi, ha incontrato vari ostacoli burocratici, linguistici, culturali e socio-economici. Appena iniziato l’anno accademico si rende conto che il suo permesso di soggiorno dovrà essere rinnovato ogni anno: così organizzarsi per avere tutti i documenti pronti per la richiesta annuale del rinnovo sarà una costante nei ...

