Fonte : Blastingnews

(Di martedì 15 ottobre 2019) Lunedì 13 ottobre è stata trasmessa l’ultima puntata di TemptationVip. Una volta spenti i riflettori sul reality-show di Canale 5,ha dato luogo ad un duro sfogo sui social. Pacifico Settembre e Serena Enardu al termine di un falò di confronto infuocato hanno deciso di intraprendere due strade differenti. L’ex concorrente del programma targato Mediaset, dopo aver visto che molti telespettatori si sono schierati dalla sua parte, ha deciso di ringraziare tutti i suoi sostenitori. L‘artista ha esordito così: “Mi ero ripromesso di non emozionarmi più di fronte alle migliaia di belle parole che state continuando a scrivermi da quando è cominciato il mio viaggio, anche perché ho giàabbastanza”. Nel post pubblicato su Instagram,oltre a spendere delle parole per i suoi fan, ha ringraziato la sua famiglia. Per il cantautore i suoi parenti hanno sempre svolto un ruolo ...

ElisaDiGiacomo : Tempation Island Vip, Pago torna su IG: ‘Ho pianto troppo’ - angeliquepoison : RT @LeNewsCheVuoiTu: Tempation Island Vip 2: I falò dell'ultima puntata! Pago e Serena, Gabriele e Silvia, Alex e Delia - ilvocio : La replica di tempation Island stasera su Rai 1: il falò di confronto tra Renzi e Salvini. Jasmine Efte… -