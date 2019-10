Sarah Silverman torna in tv | HBO blinda la comica con uno special e un talk show notturno

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 15 ottobre 2019)è pronta are in tv. L'irriverente, amatissima eppure spesso contestatastatunitense ha stretto nuovi accordi con HBO, grazie ai quali sarà protagonista di unoe di stand-up comedy e di un. È lei stessa a descrivere quest'ultimo come un contenitore settimanale di follie e videochiamate in diretta. Mi appassiona allo stesso modo parlare delle mie abluzioni mattutine e dei motivi per cui i miliardari ci costano dei soldi, commenta. Non esistono tabù per me, non c'è nulla che sia troppo o troppo poco. Voglio dire, guardatemi in faccia, sono tutta sopracciglia, letteralmente. A produrre loe comico e ilsaranno la stessa, Amy Zvi (sua collaboratrice di lungo corso nella produzione della serie I Love You, America e degli: A Speck of Dust – disponibile su Netflix –, Untitled ...