Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 15 ottobre 2019) La commemorazione ad Avellino di Fiorentino Sullo, il ministro democristiano che fu bloccato dalla destra economica del Paese allorché propose agli inizi degli anni ’60 una moderna riforma urbanistica, è stata l’occasione per un discorso disulla ripresa d’iniziativa politica dei cattolici democratici. Ne aveva parlato altre volte, con riferimenti anche alla sua formazione culturale, ma ieri è andato oltre le solite affermazioni che spingono molti, a destra e a sinistra, a evocare un passato non più censurato dai facili detrattoriPrima Repubblica.Infatti, davanti a una platea di “vecchie glorie”Dc irpina, il Presidente del Consiglio si è premurato di sottolineare il valorericostruzione di un’area di pensiero e di azione, non per la rispettabile esigenza di onorare personaggi e storie di una ...

LegaSalvini : #Tesei: Le piccole e medie imprese sono la spina dorsale dell'economia della nostra Regione. È urgente sostenerle e… - SBerritta : RT @HuffPostItalia: Il rilancio della 'democrazia dei cristiani', fra Conte e il Pd - gasparripdl : Ora alla Camera con il movimento L’Albero per presentare un volume che raccoglie alcune delle loro proposte come il… -