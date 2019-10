Fonte : Blastingnews

(Di martedì 15 ottobre 2019) Serafina Strano, lache nel settembre 2017 venneda un paziente mentre era in servizio presso la Guardia medica di un piccolo centro in provincia di, non avrà alcundall'assicurazione. "Il diritto all'indennizzo risulta prescritto" le hanno comunicato con un freddo linguaggio burocratico. Amareggiata, la donna (54 anni) ha dichiarato ad Adnkronos: "Mi hanno".indennizzo LaSerafina Strano è stata aggredita il 18 settembre 2017. La volenza è avvenuta proprio nell'dove lavorava, in via Agostino De Pretis nel comune di Trecastagni. Secondo la ricostruzione degli inquirenti l'aggressore, Alfio Cardillo, ventiseienne residente nella vicina Santa Venerina, entrò nello studio medico fingendo di essere un paziente e diede in escandescenza; dopo aver danneggiato gli arredi, messo fuori uso il telefono fisso e ...

Noemithestar : Catania, nessun risarcimento per la dottoressa abusata in ambulatorio: 'Lasciata sola' - ETROFACCOR : RT @GiancarloDeRisi: Al danno si è aggiunta la beffa. In soli due anni si è prescritto il diritto all'indennizzo Paradosso: lo stupratore è… - lucianolodoli : Nessun indennizzo per guardia medica stuprata a Catania -