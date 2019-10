Buffon scrive a se stesso | Non sei un supereroe Soffrirai di depressione | non

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 15 ottobre 2019) “Sei. Mostrerai al mondo che esisti”. In una lettera pubblicata sul The Players’ Tribune, Gianluigia se: al ragazzino che aveva 17 anni e che stava per giocare la sua prima partita di serie A con il Parma. Desidera che quel giovane portiere ripercorra la strada che lui ha intrapreso. Vuole indicargli la via e ricordargli che, nonostante l’adrenalina, il successo e le partite vinte, nessuno è un. Raccontando e ricordando,si confessa. “Tu sei solo un uomo come tutti gli altri. E la verità è che questo mestiere può trasformarti in un robot”. Incomincia la sua lettera parlando del suo primo grande errore. “Cominciamo con le cattive notizie -- Hai 17 anni. Stai per diventare un vero calciatore, come nei tuoi sogni. Pensi di sapere tutto. Ma la ...

