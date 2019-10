Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Shoji Kawamori, designer di tantidell’animazione giapponese – Ghost in the Shell, Macross, Patlabor e Gundam: Stardust Memory, per citarne alcuni – mette la sua firma su, l’ultimo gioco della giapponese, dando vita a quello che potrebbe essere l’erede spirituale di Armored Core, il tutto sulla console ibrida di Nintendo che nell’ultimo periodo continua a regalare perle ai suoi possessori. In un futuro non meglio identificato la luna precipita, schiantandosi sul pianeta, donando ad alcuni dei sopravvissuti abilità super umane che permettono loro di interfacciarsi coi giganteschi Arsenal, l’ultimo baluardo di difesa contro le intelligenze artificiali in rivolta. Relegati in piccole città fortificate gli umani si affidano dunque a gruppi di mercenari che godono di questa abilità, ed è proprio uno di essi che il giocatore ...

TutteLeNotizie : Daemon X Machina, il mecha-shooter di Marvelous si rivela un’ottima aggiunta al parco… - Noovyis : (Daemon X Machina, il mecha-shooter di Marvelous si rivela un’ottima aggiunta al parco titoli della console Nintend… - GamingToday4 : Cambia lo sparatutto meccanico Daemon X Machina aggiunge una modalità multiplayer competitiva… -