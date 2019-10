Coldiretti | “In Italia 16 miliardi di cibo finite nel bidone della spazzatura nell’ultimo

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Insono finiti nelalimenti e bevande per un valore di 16di euroanno. E’ quanto afferma lanel commentare il rapporto sullo Stato dell’alimentazione e dell’agricoltura 2019 (Sofa) presentato dalla Fao, che apre la Settimana mondiale dell’alimentazione. Particolarmente rilevanti a livello nazionale sono gli sprechi domestici che – denuncia– rappresentano in valore ben il 54% del totale e sono superiori a quelli nella ristorazione (21%), nella distribuzione commerciale (15%), nell’agricoltura (8%) e nella trasformazione (2%). Non si tratta solo di un problema etico ma che determina anche – precisa la– effetti sul piano economico ed anche ambientale per l’impatto negativo sul dispendio energetico e sullo smaltimento dei rifiuti. La crescente sensibilità sul tema ha però portato – continua la ...

Corriere : Tonno spagnolo, sgombro francese e pelati cinesi: ecco i dieci cibi più pericolosi venduti in Italia - greenMe_it : Quali sono i cibi più pericolosi che importiamo in Italia? La black list di @coldiretti - coldiretti : Consumi, Coldiretti: raggiunto lo storico obiettivo della raccolta di 1,1 milione di firme di cittadini europei per… -