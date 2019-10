Siria | Merkel ad Erdogan | Fermatevi | Uccisi anche due reporter

Fonte : blogo

(Di domenica 13 ottobre 2019) La cancelliera tedesca Angela, nella stesse ore in cui la Germania ha annunciato lo stop all'esportazioni delle armi verso la Turchia insieme a molti altri Paesi UE, ha deciso di prendere in mano la situazione e ha raggiunto telefonicamente il presidente turco Recep Tayyipchiedendogli di interrompere subito l'offensiva nel nord-est della.A riferire del colloquio telefonico tra i due leader è stata l'agenzia tedesca DPA, secondo la quale la cancelliera avrebbe fatto presente adche l'azione militare rischia di destabilizzare la regione e, di conseguenza, rafforzare lo Stato Islamico. Non è chiaro come abbia replicatoall'appello di, ma nella giornata di oggi il presidente turco si era detto pronto a non fermarsi davanti a nulla, neall'embargo sulle armi: Dopo che abbiamo lanciato la nostra operazione, hanno minacciato di imporci ...

Agenzia_Ansa : #Siria, la Merkel chiama Erdogan: 'Fermatevi'. Raid turchi su un convoglio di reporter stranieri #ANSA - repubblica : Siria, reporter stranieri colpiti da raid turchi. Merkel a Erdogan: 'Stop immediato'. Il presidente: 'L'embargo non… - repubblica : Siria, Erdogan: 'L'embargo delle armi non ci fermerà'. Merkel chiama il presidente turco: 'L'offensiva termini subi… -