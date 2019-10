Incidente tra Catania e Paternò | auto contro guardrail | quattro morti

Quattro giovani sono morti in un Incidente stradale avvenuto all’alba sulla strada statale 121 - Paternò-Catania : Quattro giovani, compresi due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto all’alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su una Seat Leon, guidata da un 40enne rimasto ferito, che, per cause in corso di accertamenti, si è schiantata contro il guard rail della rampa.Sul posto per estrarre i corpi sono intervenuti i vigili del fuoco.

Brindisi - era di Tuturano il 59enne deceduto in un Incidente stradale a Surbo : Non ce l'ha fatta Desiderio Serio, l'uomo di 59 anni rimasto vittima di un terribile incidente stradale questa mattina all'alba sulla superstrada che collega Lecce a Brindisi, nei pressi dello svincolo per Surbo. La vittima stava tornando da una serata trascorsa in un locale della zona, quando all'improvviso una Bmw condotta da un carabiniere Brindisino di 34 anni, che prestava servizio nella Forestale a Matera, si è schiantata contro la Renault ...

Incidente di Pioltello - indagato l’ex direttore di Agenzia per la sicurezza ferroviaria : “Non ci fu alcun controllo sulla tratta” : L’indagine della procura di Milano sull’Incidente ferroviario di Pioltello, in cui il 25 gennaio 2018 morirono 3 persone, colpisce l’allora direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, Amedeo Gargiulo. L’accusa nei suoi confronti è di disastro ferroviario colposo e sotto inchiesta risulta anche il suo vice di allora, nonché caposettore. Per i magistrati milanesi, stando a quanto riporta ...

Milano - tragico Incidente sull'autostrada A8 : Emanuela Carucci Per cause ancora in fase di accertamento un’autovettura e un furgone si sono scontrati, il conducente della vettura, sceso dal veicolo, è stato investito da un mezzo pesante. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare Una tragedia si è consumata questa mattina all'alba, poco prima delle sei, sull'autostrada A8 Milano-Varese nel tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Nell'impatto sono ...

Omicidio stradale - ergastolo della patente a carabiniere che provocò Incidente con l’auto di servizio : ergastolo della patente. È la pena accessoria inflitta dal giudice per l’udienza preliminare di Milano, Livio Cristofano, nell’ambito di un procedimento che si è concluso con un patteggiamento ad un anno e 6 mesi. Imputato di Omicidio stradale un maresciallo dei carabinieri che, alla guida di una “autovettura di servizio” causò un incidente nel quale, il 18 dicembre del 2017, morì Nicolò Luckenbach, videomaker e fotografo ...

Bellissima donna dopo un Incidente con la sua auto - si denuda e balla per strada - voleva sentirsi libera! : Una donna ha deciso di compiere un gesto molto bizzarro subito dopo essere stata coinvolta con la propria auto in un incidente. La donna ha fatto una spericolata inversione di marcia che ha provocato un incidente. Subito dopo il forte urto, la donna è uscita dall’auto miracolosamente illesa e ha iniziato a svestirsi e a ballare. L’incredibile evento è avvenuto su una strada molto trafficata dello stato di Filadelfia negli Stati ...

Brindisi - Incidente nel rione Perrino : auto travolta da treno - paura per quattro donne : paura nel pomeriggio per un incidente a Brindisi: un’auto è stata travolta da un treno sull'attraversamento ferroviario nella zona industriale della città, nel rione Perrino. Fortunatamente in salvo le quattro donne che viaggiavano a bordo del veicolo. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e un’ambulanza.Continua a leggere

La strada di casa 2 - grave Incidente per Milena : anticipazioni trama quarta puntata 8 ottobre : Nuovo appuntamento con La strada di casa 2, la fiction a metà strada tra il giallo e il dramma familiare a tinte storiche che vede come protagonista l’attore Alessio Boni, e accanto a lui anche Sergio Rubini e Christiane Filangieri. La quarta puntata va in onda martedì 8 ottobre alle 21.25 su Rai 1. La strada di casa 2, quarta puntata martedì 8 ottobre: anticipazioni trama Lorenzo segue le tracce di Davide, scomparso dopo essere stato ...

CHIERI - SUV TRAVOLGE 5 ALUNNI DI FRONTE ALL'ASILO/ "E' stato un fatale Incidente" : CHIERI, un suv ha travolto cinque bambini di FRONTE ALL'ASILO nido: a bordo non vi era nessuno. "E' stato un fatale incidente"

Traffico autostrade e viabilità oggi/ Incidente a Fiano Romano - code al Brennero : Traffico autostrade e viabilità oggi, 8 ottobre 2019: coda di 6 km per lavori verso il Brennero. Nella notte morto un 24enne per Incidente

Incidente A4 - camion sfonda guardrail/ Verona - migliaia in trappola verso Tangenziale : Caos tra l'A4 e la Tangenziale Sud con un camion che sfonda il guardrail e provoca più di 3 ore di traffico impazzito vicino a Verona. Cause Incidente