Klose | “Füllkrug e Lewandowski sono molto simili a me”

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2019) E’ stato un grande bomber tedesco, campione del mondo con la sua Nazionale e passato anche dall’Italia a fine carriera. Miroslav, ex attaccante della Lazio, ha elogiato due bomber della Bundesliga che consideraa lui per caratteristiche: Niclas Füllkrug del Werder Brema e Robertdel Bayern Monaco “Füllkrug – ha detto l’attaccante alla dpa – lo trovo davvero interessante ecompleto. È veloce e ha un istinto necessario in un attaccante. Un altro giocatore che assomiglia un po’ a me, ma che è dieci volte migliore, è Robert. È completo, gioca con entrambi i piedi, è forte di testa e sa tirare. Mi è sempre piaciuto giocare con Thomas Müller, perché ci completavamobene. Dovevamo solo guardarci l’un l’altro e sapevamo cosa fare. È stata un’ottima coppia”.L'articolo ...