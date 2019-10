Parmitano pronto per prima passeggiata spaziale di Beyond

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Lucasi appresta a effettuare una nuova "" il 25 ottobre 2019, ladella Missionedell'Esa, che lo vede attualmente impegnato come comandante della Stazioneinternazionale e la sua terza in totale dopo le due condotte durante la missione "Volare" dell'Asi, nel 2013. La seconda, in particolare, il 16 luglio 2013, si concluse con un brivido quando, per un malfunzionamento della sua tuta EMU (Extravehicular Mobility Unit), il casco si riempì d'acqua e l'astronauta, in pericolo di vita, dovette interrompere la missione e rientrare in emergenza nella base orbitante, quasi senza poter vedere nulla.Il 25 ottobre il comandante lavorerà con l'astronauta della Nasa Jessica Meir per sostituire vecchie batterie a idrogeno e nichel con batterie più recenti agli ioni di litio e fare altre attività di manutenzione all'esterno della Stazione ...

