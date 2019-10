Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Le energie rinnovabili non hanno più bisogno di. O quasi. Lo afferma unodi Bloomberg New Energy Finance: gliper la produzione di elettricità da sole e vento sono ormai in grado di ripagarsi vendendo sul mercato e i casi di successo di Spagna, Italia e Portogallo lo dimostrano. Smentendo gli scettici sulla sostenibilità delle fonti alternative, a partire dal presidente Usa Donald Trump. Il merito, secondo la ricerca, è proprio dei sussidi: hanno funzionato e ora consentono alle società dell’eolica e fotovoltaica di camminare con le proprie gambe. In Italia però questo è vero solo per una parte deglifotovoltaici ed eolici più grandi. Per raggiungere entro il 2030 gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integratoe Clima, avvertono gli addetti ai lavori, continueranno a essere necessari meccanismi di incentivazione diretti o ...

luisaloffredo28 : RT @fattoquotidiano: Energia, lo studio: “Per solare ed eolico non servono più incentivi. Gli impianti rendono e con il calo dei costi si r… - Claudiozanott : RT @fattoquotidiano: Energia, lo studio: “Per solare ed eolico non servono più incentivi. Gli impianti rendono e con il calo dei costi si r… - Cascavel47 : Energia, lo studio: “Per solare ed eolico non servono più incentivi. Gli impianti rendono e con il calo dei costi s… -