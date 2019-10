Cook spiega la rimozione dell' app HKmap live | Difendiamo i nostri utenti

Fonte : repubblica

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Il Ceo scrive una mail ai suoi dipendenti in merito all'app usata a Hong Kong dagli attivisti anti-governativi per tracciare l'attivitàa polizia: "Veniva usata in modo inappropriato". Ma gli sviluppatori non sono d'accordo: "Decisione politica"

