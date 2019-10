Fonte : leggo

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Solo un grande spavento ma nessuna conseguenza fisica. Almeno per il ragazzo, perché la macchina, una Citroen C3, è finita completamente distrutta.per,...

GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: L'auto tagliata in due dal guardrail: brutta avventura per il calciatore Samuele Rossi - leggoit : L'auto tagliata in due dal guardrail: brutta avventura per il calciatore Samuele Rossi -