Curdi | nel Rojava si sta preparando un genocidio

Siria - Trump : “Amo i Curdi - ma loro non ci hanno aiutati nella Seconda guerra mondiale” : Donald Trump ha detto di “amare” i curdi ma oggi ha voluto fare una precisazione, sostenendo che “non hanno aiutato” gli Usa nella Seconda guerra mondiale e nello sbarco in Normandia. “I curdi si battono per la loro terra”, ha proseguito il presidente americano, sottolineando che comunque gli Stati Uniti hanno fornito loro una grande quantità di soldi, munizioni ed armi. “Detto questo, amiamo i ...

Turchia-Siria - la guerra entra nel vivo. Dopo i raid aerei - le truppe turche conquistano i primi villaggi Curdi : Semina morte nel Nord della Siria, ricatta l’Europa: è il flagello Erdogan. Se l’Ue ci accuserà di “occupazione” della Siria e ostacolerà la nostra “operazione” militare, “apriremo le porte a 3,6 milioni di rifugiati e li manderemo da voi”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando ai leader provinciali del suo Akp”. Prima i raid aerei, poi ...

Siria - Donald Trump manda i Curdi al macello : "Loro non ci hanno aiutato nella Seconda Guerra Mondiale..." : "I curdi stanno combattendo per la loro Terra. Loro non ci hanno aiutato nella Seconda Guerra Mondiale, non ci hanno aiutato in Normandia per esempio". Il presidente americano Donald Trump risponde così alle critiche ricevute dopo la decisione di ritirare le truppe americane al confine tra Siria e T

"I Curdi non ci aiutarono nella Seconda Guerra mondiale" - dice Trump : "I curdi non ci aiutarono nella Seconda Guerra mondiale, non ci aiutarono in Normandia, per esempio". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha giustificato il ritiro delle truppe americane dal nordest della Siria. Ritiro che sta permettendo al presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdog

Siria - nella mia terra devastata anche i Curdi hanno giocato una partita sporca : “Arrivano i curdi… oggi i turchi”. E’ un grido al lupo al lupo. Della Siria non se ne parlava più tanto, anzi. Era relegata nell’angolo. Sporadici spiragli di luce, fatti di flash di agenzia o di reportage scritti da giornalisti cowboy, la colpivano solo ogni tanto. Prendiamola un attimo alla lontana, la questione della Siria: non è mai stata contestualizzata ma vissuta solo con sentimentalisti ciechi. I curdi, ad ...

Siria - i bombardamenti turchi si estendono nel nord-est : i Curdi fuggono dai centri abitati : I bombardamenti dell’aviazione turca, che nel primo pomeriggio hanno colpito le città sul confine di Tel Abyad e Sere Kaniye, si sono estesi a Qamislo e Derik, nel nord-est del Kurdistan Siriano. Le immagini mostrano gli effetti del passaggio dei caccia di Ankara, che hanno colpito nelle aree circostanti i centri abitati, e la fuga dei civili da Sere Kaniye. L'articolo Siria, i bombardamenti turchi si estendono nel nord-est: i curdi ...

Raid turchi sulle postazioni dei Curdi nella Siria del nord : Una serie di Raid di artiglieria sono stati compiuti dalla turchia nelle ultime ore contro postazioni curdo-Siriane nel nord della Siria, a est e a ovest dell’Eufrate. Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria che cita fonti locali.L’Osservatorio precisa che i bombardamenti di artiglieria si sono verificati nella notte nella località di Ayn Issa, lungo il confine tra turchia e Siria, e nella ...

Siria - Turchia inizia l'invasione anti-Curdi/ Usa "no via libera" : spari nel Nord-Est : Siria, inizia invasione Turchia: Trump 'no via libera, rischi ripercussioni per Ankara', replica Erdogan 'no minacce da nessuno'. I primi spari nel Nord-Est

Siria - media : “La Turchia ha iniziato a bombardare obiettivi Curdi. Nel mirino lo Ypg” : L’artiglieria di Ankara ha iniziato a bombardare obiettivi delle milizie curde ad al-Malikiyah, località Siriana situata nella provincia nordorientale di Hasakah, a ridosso del confine turco. Lo hanno riferito fonti locali citate dal sito del quotidiano ‘Sabah’, secondo le quali nel mirino dell’artiglieria sono finiti “elementi” delle Unità di Protezione del Popolo (Ypg) curdo – che Ankara considera ...