CUNEO FISCALE L' errore di Renzi che il Governo deve evitare

CUNEO FISCALE/ La grana per il Governo riaperta dai sindacati : Ieri si è tenuto un nuovo incontro tra Governo e sindacati. Questi ultimi hanno chiesto un taglio del CUNEO FISCALE più corposo

Manovra - Landini : "Risorse insufficienti per il taglio del CUNEO fiscale" : A Palazzo Chigi oggi c'è stato un incontro tra i sindacati confederati e il governo, ma le posizioni sembrano abbastanza lontane. Il segretario della CGIL Maurizio Landini, dopo la riunione, ha detto:“Noi il taglio del cuneo fiscale lo vogliamo, ma le cifre messe sul tavolo ancora non sono sufficienti, vanno aumentate. Numeri non ne diamo, ma vogliamo raggiungere risultati concreti”E poi ha detto di aver chiesto che questo ...

Manovra - Landini : “Allargare taglio CUNEO FISCALE - cifre non sufficienti. Serve vera lotta a evasione fiscale - non solo annuncio” : “Noi il taglio del cuneo fiscale lo vogliamo, ma le cifre messe sul tavolo ancora non sono sufficienti, vanno aumentate. Numeri non ne diamo, ma vogliamo raggiungere risultati concreti”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dopo l’incontro a Palazzo Chigi, chiedendo che non riguardi “solo i lavoratori fino ai 26mila euro” e coinvolga anche i pensionati. Landini ha ricordato l’assemblea dei ...

Manovra - Conte ai sindacati : “Impatto forte da taglio del CUNEO fiscale”. Landini : “Le cifre non sono ancora sufficienti - vanno aumentate” : Il taglio del cuneo fiscale, le risorse per i contratti pubblici e un nuovo vertice la prossima settimana. Nel secondo round dei tavoli tra il governo e i sindacati in vista della legge di Bilancio tengono banco soprattutto le tasse sul reddito da lavoro. Il premier Giuseppe Conte ha ribadito davanti ai segretari generali Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo che l’esecutivo ha predisposto tutte le misure per evitare una ...

Manovra : Conte a sindacati - a lavoro su taglio CUNEO fiscale : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – Il “forte impatto” derivante della stop alle clausole di salvaguardia dell’Uva “andrà a sommarsi anche alle misure di sostegno ai redditi familiari, come anche il taglio al cuneo fiscale su cui oggi inizieremo a ragionare più dettagliatamente, e anche a una meticolosa azione di sblocco degli investimenti ancora fermi”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe ...

Il taglio del CUNEO FISCALE parta dai lavoratori più poveri : Il taglio del cuneo fiscale è una delle priorità della prossima manovra di bilancio. Lo è dal punto di vista dell’equità sociale ma anche per rilanciare la domanda e favorire la ripresa dell’economia. Dobbiamo iniziare a farlo il prima possibile, utilizzando tutti gli spazi di bilancio disponibili. La prossima legge di bilancio sarà condizionata dalla necessità di bloccare l’enorme ...

CUNEO FISCALE - spunta bonus precari : 40 euro al mese sotto forma di assegno : Cambiare l'intervento sui lavoratori: rinviare l'intervento sul Cuneo vero e proprio e mettere invece in campo un bonus per i lavoratori precari, i cosiddetti incapienti che guadagnano meno...

Taglio CUNEO FISCALE - Misiani : priorità a lavoratori poveri esclusi da bonus 80 euro : Il Taglio del cuneo fiscale deve riguardare prioritariamente i lavoratori incapienti esclusi dal bonus di 80 euro di Matteo Renzi. È la proposta avanzata dal viceministro all'Economia...

Taglio CUNEO FISCALE - Misiani : priorità a lavoratori incapienti esclusi da bonus 80 euro : Il Taglio del cuneo fiscale deve riguardare prioritariamente i lavoratori incapienti esclusi dal bonus di 80 euro di Matteo Renzi. È la proposta avanzata dal viceministro all'Economia...

Matteo Renzi bolla la manovra del Conte bis : 'Per il CUNEO FISCALE proposti spiccioli' : Matteo Renzi ha scritto una lettera al Corriere della Sera, criticando fortemente il Def, presentato dal Presidente Conte e dal ministro Gualtieri. Ci vuole più coraggio per la riduzione del cuneo fiscale e la detassazione del lavoro, ha detto l'ex sindaco di Firenze. Al contrario, nella proposta di Gualtieri, ci sarebbero solo 2,5 miliardi di euro. Cioè: “solo spiccioli”. Renzi scrive che l'abbassamento delle tasse e, di conseguenza, del costo ...

CUNEO FISCALE - Renzi attacca. Conte : «Non servono i fenomeni». Di Maio con il premier : Sul Cuneo fiscale si combatte una doppia battaglia: economica e politica. La prima vede impegnato il ministero dell'Economia, che deve definirne i dettagli e trovare le risorse. La seconda...

Manovra - Palazzo Chigi : taglio al CUNEO FISCALE vale 40 euro al mese in busta paga : Di tutt'altro avviso l'ex premier Renzi, che aveva innescato la polemica nel corso del "Festival delle città" in corso a Roma: «Io ho dato 80 euro al mese per sei anni, ed hanno detto che era una mancia. Ora mettono solo 2 miliardi sul cuneo fiscale, e mica possono dire che è la rivoluzione del proletariato»

Conte replica a Renzi sul CUNEO FISCALE : «Pochi 20-30 euro? Rispetto per chi lavora» : Il presidente del Consiglio ha partecipato ai festeggiamenti per il Santo patrono d’Italia, in occasione del 4 ottobre: «Realizzare Paese più giusto con meno tasse per gli onesti». E sui migranti: «Velocizzare i rimpatri è una grande svolta»

CUNEO FISCALE - Conte replica a Renzi : “Non abbiamo bisogno di fenomeni. Pannicello caldo? Serve rispetto per i lavoratori” : “Tutti devono partecipare con massima impegno e determinazione all’azione del governo. Non abbiamo bisogno di fenomeni. Poi se uno vuole andare in tv vada pure, ma si sieda al tavolo. Quando ci si siede vale la forza delle argomentazioni”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha replicato a distanza alle dichiarazioni di Matteo Renzi sul Cuneo fiscale. L’ex segretario Pd infatti, in una lettera inviata al Corriere della ...