Suicidi | in Italia uno dei tassi più bassi d’Europa Ecco perché

Suicidio assistito : la fine dell'eccezione italiana : Sono passati più di vent’anni da quando Massimo D’Alema scrisse “Un paese normale”. L’attesa è stata lunga ma il momento fatidico è arrivato: l’Italia è, almeno sul versante antropologico, un paese pienamente inserito nella normalità occidentale, senza troppi scarti e guizzi di italica diversità. Lo

Eutanasia - Suicidio assistito e testamento biologico : qual è la situazione in Italia e in Europa? : Dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale sul suicidio assistito, il tema del “fine vita” è tornato di attualità in Italia. Ma che cosa ha stabilito di preciso la Consulta? qual è oggi la situazione in Italia e nel resto d'Europa? Andiamo a vedere i dettagli. La sentenza della Corte Costituzionale La Corte Costituzionale ha deciso che non sia punibile "chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio" di un paziente affetto da una ...

Eutanasia e Suicidio assistito : la situazione in Italia e in Europa : Dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale sul suicidio assistito, si torna a parlare nuovamente del “fine vita” in Italia. Ma qual è oggi la situazione in Italia e nel resto d’Europa? La Corte Costituzionale ha deciso che non sia punibile “chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio” di un paziente affetto da una patologia irreversibile che gli causi sofferenze intollerabili, tenuto in vita da ...

Sentenza eutanasia : cosa cambia in Italia per il Suicidio assistito : Sentenza eutanasia: cosa cambia in Italia per il suicidio assistito In questi giorni la Corte Costituzionale si è espressa in merito alla possibilità e alla liceità del cosiddetto suicidio assistito, con la Sentenza eutanasia che sicuramente sarà un precedente notevole, di cui in futuro si dovrà comunque tenere conto. Tale decisione è stata frutto di ore di riflessione in camera di consiglio, a seguito dell’iniziativa della Corte di ...

Il tardivo sconcerto dei vescovi italiani sul Suicidio assistito : Roma. “Non comprendiamo come si possa parlare di libertà. Qui si creano i presupposti per una cultura della morte, in cui la società perde il lume della ragione. Stiamo assistendo a una deriva della società, dove il più debole viene indotto in uno stato di depressione e finisce per sentirsi inutile.

Eutanasia : oltre duemila richieste di Suicidio assistito in un anno da parte di italiani : Dal 2015 l’Associazione Luca Coscioni ha ricevuto 761 richieste di informazioni su come accedere al suicidio assistito da persone che hanno dato nome e cognome, ma la cifra triplica se si contano le richieste anonime. L ‘associazione riceve una decina di telefonate giornaliere, delle quali solo 2-3 persone si concludono con le generalità di chi chiama e non tutte le richieste finiscono con un suicidio assistito. In base ai dati ...

La Consulta apre al Suicidio assistito : "Lecito in alcuni casi" | Cappato : "Da oggi in Italia tutti più liberi" : Reazioni a raffica dopo la decisione della Corte Costituzionale: soddisfatti e commossi Mina Welby e Beppino Englaro, cautela dai medici. I vescovi: "Siamo sconcertati". No da Salvini

Sì al Suicidio assistito nelle strutture italiane. I giudici : ora una legge : Fine vita, passa la disobbedienza civile di Cappato per la morte di dj Fabo. Ma la Consulta avverte: intervenga il legislatore. I vescovi: sconcertante