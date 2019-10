Palermo | processo per peculato | l' accusa chiede quattro anni per l' ex pm Ingroia

Fonte : repubblica

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) L'ex magistrato antimafia, oggi avvocato, è imputato per il periodo in cui era liquidatore della società Sicilia e-Servizi. Secondo la procura, percepì somme non dovute

