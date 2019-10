Morire per sete

Roberto Saviano : “Nel Mediterraneo si continua a Morire perché hanno cacciato le ONG” : Duro atto di accusa di Roberto Saviano, ancora una volta sul versante della gestione dei flussi di migranti da Libia e Tunisia: "Nel Mediterraneo si muore di più, proprio perché hanno bandito le Ong. Si morirà sempre nel Mediterraneo, fino a quando ci saranno ragioni per partire, e su quelle nessuno ha idea di come agire, non solo: petrolio e armi ci legano le mani".continua a leggere

Elton John : "Stavo per Morire. Ho pregato - volevo più tempo da trascorrere con i miei figli" : In un’intervista al Daily Mail, Elton John ha confessato di aver rischiato di morire mentre combatteva contro il cancro alla prostata. Il cantante 72enne, impegnato in questo periodo in un lungo tour mondiale che segnerà il suo addio dalle scene, ha rivelato di aver temuto seriamente per la sua vita e di aver pensato di dover abbandonare i suoi figli. Nel 2017, il musicista era stato operato d’urgenza, ma dopo pochi ...

"Non dovevi diventare mamma per la seconda volta - ora a lavoro ti faranno Morire" : “Non dovevi fare un altro figlio, ora al lavoro ti faranno morire. Ti conviene andartene”. Sono state queste le parole rivolte da un consulente a Chiara, dipendente di un’azienda milanese a cui è stata imputata la “colpa” di una seconda maternità. A raccontare la vicenda è il Corriere della Sera. Con il primo figlio nessun problema, tutto era andato secondo le leggi. Ma la seconda ...

Elton John e il cancro alla prostata : «Stavo per Morire - mi sono salvato per 24 ore» : Elton John, impegnato in questo periodo in un lungo tour mondiale che segnerà il suo addio dalle scene, rivela di aver rischiato di morire durante la sua dura battaglia contro il cancro alla...

Domenica Live - Massimo Lopez si confessa a Barbara D'Urso : "Per un momento ho pensato di Morire" : Massimo Lopez, ospite a Domenica Live di Barbara D'Urso ha raccontato la sua più grande paura. L'attore ha infatti avuto un infarto durante uno spettacolo teatrale. "Mi sono dato tempo e mi sono detto 'se questo dolore aumenta blocco tutto e chiamo l'ambulanza'. Il dolore è aumentato e ho dovuto chi

Cane cade in acqua e sta per Morire affogato - interviene una donna e quello che fa è incredibile : Questa vicenda è accaduta a Kuranda, nell’Australia tropicale dove un Cane di razza border collie che si chiama Jerzy stava facendo una passeggiata vicino al fiume Barron River con la sua padrona, la signora Clare Hensley. Ad un certo punto il Cane accidentalmente è caduto in acqua e la signoara Hensley si è convita che il suo amato Cane sarebbe morto affogato. Ma non aveva fatto i conti con il coraggio e la passione per i cani che aveva ...

Cucchi - l’ultima lettera di Stefano la sera prima di Morire : “Puoi fare qualcosa per me? Rispondimi”. Il legale Anselmo : “Voleva vivere” : L’ultimo appello, la sera prima di morire, scritto in una lettera. Firmato Stefano Cucchi. “Volevo sapere se potevi fare qualcosa per me, per favore rispondimi“. Nell’Aula bunker di Rebibbia a Roma, dove si svolge il processo Cucchi bis, è stato l’avvocato della famiglia del geometra romano, Fabio Anselmo, a mostrare la missiva che il ragioniere romano scrisse il giorno prima di perdere la vita. Una lettera indirizzata a ...

Cucchi - mostrata la lettera scritta da Stefano la sera prima di Morire : “Per favore rispondimi” : Nel corso del processo Cucchi Bis l'avvocato Fabio Anselmo ha mostrato nell'aula bunker di Rebibbia la lettere che il ragioniere romano scrisse il giorno prima di morire, indirizzandola a Francesco, uno degli operatori del Ceis, che aveva frequentato per uscire dal tunnel della droga: "La grafia è quella di una persona fortemente sofferente. Ne siamo entrati in possesso in modo rocambolesco".Continua a leggere

Elettra Lamborghini “esaurita - stanca da Morire” ma già in studio per il nuovo singolo : "Sono esaurita lo dico con il sorriso ma è la verità. Sono stanca da morire, dentro e fuori, e mi è venuta paura della gente anche solo se mi guardano", scrive Elettra Lamborghini mentre si alterna tra sedute di relax in centri benessere e sessioni di lavoro in studio di registrazione. L'ereditiera ha vissuto sicuramente un periodo particolarmente intenso tra impegni musicali e televisivi. Giudice della scorsa edizione di The Voice of ...

Michelle Hunziker : “La setta mi aveva convinta che sarei morta. E io per liberarmi ero pronta anche a Morire” : “Mi avevano convinta che sarei morta, poi mi sono liberata”. A rivelarlo è Michelle Hunziker che in un’intervista a Freeda è tornata a parlare della setta di cui è stata vittima per anni. “Mi ricordo ogni frazione di secondo di quel momento, che è durato cinque anni, e non sono pochi, soprattutto perché erano gli anni più belli da vivere”, ha raccontato la conduttrice che ha confessato la paura in cui viveva a causa delle ...

Michelle Hunziker : "La setta mi minacciò di morte. E io per liberarmi ero pronta anche a Morire" : “Mi avevano convinta che sarei morta, poi mi sono liberata”. Michelle Hunziker torna a parlare della setta di cui è stata vittima per anni. Intervistata dal magazine online Freeda, la conduttrice ha confessato la paura per le minacce e per le pressioni subite.Alla fine, la Hunziker ha scelto di dire basta e lo ha fatto per telefono. In quei 5 difficili anni, la conduttrice si era sottoposta ai rituali imposti dai membri della ...

Vittorio Gucci a Mattino5/ 'Vitiligine? Quando l'ho scoperto volevo Morire' : Vittorio Gucci raccona a Mattino 5 di Quando ha scoperto di avere la vitiligine confessando di aver pensato anche di morire per questo

Africa - Morire per ustioni perché mancano le strutture. Così tre italiani hanno creato Lifebox : Ogni anno circa 11 milioni di persone richiedono cure mediche per ustioni: di queste il 95% vive in paesi poveri. Una crisi sanitaria silenziosa, che costituisce uno dei maggiori problemi mondiali: sono oltre 300mila le morti registrate ogni anno, soprattutto per le infezioni che insorgono alcuni giorni dopo l’incidente. I bambini sono i più colpiti, soprattutto quelli di età inferiore a cinque anni: nella regione Africana l’Oms rileva ...

Fine vita - Conte : "Si' all'obiezione di coscienza per i medici. Dubito vi sia un diritto di Morire - serve una legge" : Mercoledi la Corte Costituzionale ha dichiarato non punibile l'aiuto al suicido in determinati casi e chiesto ancora una volta al parlamento, latitante da un anno, che legiferi. Il premier: Ci vuole l'obiezione di coscienza per i medici.