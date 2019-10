Lo scafista è tra i dispersi Sosta in Tunisia da chiarire

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Redazione Tra i 15 ancoranel tragico naufragio al largo di Lampedusa ci sono anche due bambini, di cui uno di 8 mesi. Un giovane tunisino, ha detto di chiamarsi Wissem, ha raccontato di averlo visto la notte in cui il barchino si è ribaltato. La storia è stata raccolta dagli investigatori che stanno sentendo tutti i superstiti. Il tunisino ha riferito che quando la barca si è ribaltata lui è andato giù. «Mentre risaliva, a fatica, ha visto il bimbo che scendeva e lo ha afferrato per riportarlo a galla ma - dicono investigatori e inquirenti - poi è stato afferrato alle caviglie da un migrante che provava a risalire. Lui, Wissem, per liberarsi ha dovuto togliere la cintura per far sfilare i pantaloni e ha dovuto anche mollare il neonato». Proseguono gli interrogatori dei superstiti, si cercano riscontri anche su quanto raccontato da due naufraghi sentiti ieri fino a ...

