Italia-Grecia in tv | su che canale vederla gratis e in chiaro Orario e programma

Fonte : oasport

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Dopo le vittoriose trasferte in Armenia e Finlandia a settembre, sabato 12 ottobre, finalmente l’del calcio, alle ore 20.45, giocherà con il sostegno del proprio pubblico. La nostra Nazionale è infatti attesa da un’altra sfida valida per le qualificazioni agli Europei 2020 di calcio, ed ospiterà allo stadio Olimpico di Roma la. Di seguito il calendario completo, ildettagliato e l’di, gara valida per le qualificazioni agi Europei 2020 di calcio. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Raiuno ed in diretta streaming su RaiPlay, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. COME SEGUIRE LIVEQualificazioni Europei 2020 Sabato 12 ottobre ore 20.45Diretta tv su Raiuno Diretta streaming su RaiPlay Diretta live testuale su OA ...

Gazzetta_it : Rinascimento #Italia: con la #Grecia in maglia verde per celebrare nuovi talenti - DiMarzio : #Nazionale, l’#Italia in campo con la #Grecia in maglia verde - RaiSport : Nel match-qualificazione di sabato sera a Roma contro la Grecia, l'#Italia scenderà in campo con la terza maglia di… -