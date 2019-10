Alanis Morissette | “Soffro ancora di depressione post partum”

Alanis Morissette rivela : “Soffro di depressione post partum - un mostro dai mille tentacoli” : “Soffro ancora di depressione post partum“. A rivelarlo è Alanis Morissette, la cantante canadese 45enne che ha raccontato che dopo il parto, lo scorso 8 agosto, del suo terzogenito, Winter Mercy, è caduta in una spirale di depressione come già le era successo dopo le gravidanze di Ever Imrie e Onyx Solace. Proprio per questo però, Alanis ha detto di sapere ora come affrontare “questo mostro dai mille tentacoli“, come lei ...

Alanis Morissette mamma per la terza volta - è nato Winter Mercy MorissetteTreadway : Alanis Morissette è diventata mamma per la terza volta. Lunedì 12 agosto, l'artista ha dato l'annuncio su Instagram dove ha pubblicato il primo tenerissimo scatto che ritrae il suo bebè mentre dorme serenamente avvolto in una copertina. Il nome prescelto per il terzogenito è Winter Mercy Morissette-Treadway. Secondo la data riportata nella didascalia della foto, il bimbo sarebbe nato l'8 agosto.\\Alanis Morissette e il rapper Mario Treadway, in ...