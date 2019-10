“Perché dovrebbe interessarmi quello che dice papa Francesco?”

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 8 ottobre 2019)cheFrancesco?” Al mondo i musulmani sono il 23%, ossia circa 1,8 miliardi di persone. I cristiani sono 2,5 miliardi suddivisi in vari gruppi (evangelici, protestanti, cattolici, etc). Riguardo a quanti sono atei, non c’è una statistica sicura; si ipotizza siano tra il 2% e il 13%, intervallo assai largo. Di sicuro, sappiamo che la maggioranza della popolazione mondiale è credente, circa il 63%. Sono dati su cui ci si può sbizzarrire guardando fasce d’età, luogo geografico, sesso, reddito, cultura, ma i numeri rimangono questi. E sono immensi; cifre che perdono significato e diventano astratte perché non è possibile visualizzare una massa umana di queste dimensioni. Queste masse si affidano a una guida tra loro e la divinità che, per i cristiani, èFrancesco. A me fanno morir dal ridere i cittadini delle capitali europee che che ...

TeresaBellanova : Perché #ItaliaViva, che è a pieno titolo in maggioranza, dovrebbe far cadere il governo? Le nostre proposte sono un… - SimonaMalpezzi : La Leopolda non è il Papeete ma luogo di elaborazione politica. Se quest’anno non ci andrò è perché ora è conventio… - NicolaPorro : Il #redditodicittadinanza alla brigatista Saraceni: 623 euro al mese... in un Paese normale si dovrebbe urlare cont… -