La Cassazione ha assolto in via definitiva Carlo De Benedetti per le morti legate

Carlo De Benedetti assolto in Cassazione per il processo Olivetti-amianto : È definitiva l’assoluzione dell’imprenditore Carlo De Benedetti e di altri 10 manager, tra cui il fratello Franco e Corrado Passera, per le morti e le malattie di ex operai colpiti da mesotelioma, avvenute tra il 2008 e il 2013, e causate da una precedente esposizione all’amianto negli stabilimento della Olivetti.Lo ha deciso la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, respingendo il ricorso della Procura Generale di ...

