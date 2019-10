Diego e Gavino | uniti da un tragico destino | muoiono a 24 ore di distanza uno dall’altro

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 8 ottobre 2019) Si chiamavanoBulla eCaggiari, erano due amici di 26 e 21 anni. Purtroppo non ci sono più, sono morti a poco meno di 24 ore diuno. Entrambi sono rimasti coinvolti in un drammatico incidente stradale verificatosi sulla statale 129, al chilometro 78 vicino al bivio di Bolotana, in provincia di Nuoro. Ieri mattina, intorno alle 11, l’Opel Astra sulla quale viaggiavano i due si è scontrata con un’altra vettura, a bordo della quale c’era una famiglia composta da padre, madre e figlioletta di Macomer, che però hanno riportato solo escoriazioni e traumi vari e sono stati portati in ospedale a Oristano. Ad avere la peggio è stato prima, nipote del sindaco di Bortigali, Francesco Caggiari, suo paese d’origine, deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorsi, e poi: trasportato in elisoccorso all’ospedale civile di Sassari in condizioni disperate, dove ...

