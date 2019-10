Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 7 ottobre 2019) In un’intervista a Radio anch’io sport, l’ex presidente dell’Inter, Massimo, ha espresso il suo parere sul nuovopresentato dallantus contro l’assegnazione dello scudetto ai nerazzurri, nel 2006. Un’nza da parte dellache non può dare frutti ai bianconeri. “Dopo tanti anni anche il rancore comincia a scendere, loro invece insistono. Ma devono trovare proprio qualcuno che non sappia assolutamentecosì gli dà ragione, altrimenti è impossibile”ha parlato anche del derby di ieri sera tra Inter e, vinto dai bianconeri: “Ho visto un primo tempo bellissimo, emozionante, l’Inter ha giocato molto bene. Il secondo tempo è stato più noioso, l’Inter è calata un pochino”. Secondo lui l’Inter può puntare allo scudetto “ma la squadra deve avere continuità. Si spera che lapossa ...

tuttosport : #Inter, #Moratti: 'La #Juve ha dato spettacolo. Non riavrà Scudetto 2006' ?? - RaiSport : #InterJuve 1-2 ? La #Juve sorpassa i #nerazzurri in classifica. Da questa sera possiamo chiamarla la #Juventus di… - realwarriale2 : RT @napolista: #Moratti: 'La #Juve insiste sul ricorso, ma solo uno che non sa niente può darle ragione' - ilNapolista -