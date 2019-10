Abiti da sposa | i più belli | da New York | per l’autunno 2020

Natura e “musica” decorano gli Abiti per lei a RomaSposa 2019 : Dal 3 al 6 ottobre a La Nuvola, tutte le tendenze della moda sposi. Tra gli accessori torna il guanto. Per chi vuole stupire strascichi, spacchi profondi e scollature vertiginose Un abito che racconti una storia, che sappia comunicare la personalità ed esprimere il sogno romantico di ogni donna: sono tante le aspettative delle future spose nella decisione del look per il grande giorno. Per guidare la scelta e scoprire le nuove collezioni di ...