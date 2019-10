Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019) “Mifossi ilLuna. Non mi muovevo da due anni e avevo dimenticato com’era stare in piedi. Ho dimenticato di essere più alto di molte persone nella stanza ed è stato davvero impressionante”. Unrobotico guidato dall’intelligenza artificiale di un computer ha fattore di nuovo un francese di 30 annida quattro anni su una sedie a rotelle dopo un incidente. Il giovane hato di seguito per 10 metri ed ha eseguito con un braccio una serie di movimenti complessi. La sua storia è stata raccontata dal Telegraph. Secondo gli scienziati dell’Università di Grenoble, che hanno messo a punto il ‘robot’ e pubblicato la ricerca su The Lancet Neurology: “Il progetto promette di aumentare significativamente l’autonomia e la qualità della vita per il 20% delle persone con lesioni traumatiche del ...

TutteLeNotizie : Tetraplegico cammina con esoscheletro: “Mi sono sentito come il primo uomo sulla Luna” - Cascavel47 : Tetraplegico cammina con esoscheletro: “Mi sono sentito come il primo uomo sulla Luna” - grillotalpa : RT @isabbah: Un giovane francese tetraplegico cammina per la prima volta grazie ad un esoscheletro collegato al suo cervello @RaiNews https… -