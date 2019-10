Sei elefanti muoiono cercando di salvarsi l’un l’altro

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 5 ottobre 2019) Seisono morti in Thailandiadil'un l'altro da una cascata nel parco naturale nazionale di Khao Yai. Altri due pachidermi sono rimasti bloccati su una roccia presso il precipizio della cascata e le autorità hanno inviato soccorsi per tentare di portarli in salvo. All'origine della strage di, la caduta in acqua di un piccole elefante, scivolato nella cascata. L'incidente ha portato gliadulti a tentare di salvare prima il piccolo, poi il primo animale adulto entrato nella cascata e così via. Secondo la Bbc, non è la prima volta che accadono incidenti di questo tipo nella cascata del parco Khao Yai, che gli abitanti locali chiamano "la cascata dell'inferno".

