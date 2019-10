Uomini e Donne | ex del Trono Classico | “La gravidanza è stata dura”

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 4 ottobre 2019), ex corteggiatrice: “Dopo l’incidente ladura” Al settimanaleMagazine Diletta Pagliano, una delle corteggiatrici più belle mai apparse nel programma, ha raccontato il suo momento buio accompagnato, però, da una luce sempre radiosa: quello dell’amore per il suo compagno e per il figlio (Thomas) che arriverà a breve. “Non vedo l’ora che nasca” ha confessato radiosa l’ex corteggiatrice di Leonardo Greco del, “mi sento un po’ appesantita, è la prima volta che divento mamma! Per fortuna il mio compagno è molto presente e non vediamo l’ora di cominciare l’avventura”. Inoltre ha fatto la seguente confessione: “Ho dovuto curare una pericolosa infezione ossea e sono rimasta incinta quando ero al termine della convalescenza” Diletta ...

matteosalvinimi : C'è un'Italia da amare e da proteggere! ???? Da una parte i traditori chiusi nel palazzo, dall'altra donne e uomini d… - matteosalvinimi : Qui carcere di Capanne (Perugia) per incontrare donne e uomini della Polizia penitenziaria e portare sostegno e vic… - matteosalvinimi : Ora in diretta dal Senato. Destinare il 5x1000 per sostenere le nostre donne e uomini in divisa che ogni giorno dif… -