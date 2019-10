Under 21 | i convocati di Nicolato per le trasferte contro Irlanda e Armenia

Basket 3×3 - Mondiali Under 23 2019 : i convocati dell’Italia. Presenti uomini e donne - c’è Olbis Andrè : Sono stati diramati i convocati per i Mondiali di Basket 3×3 Under 23, che si terranno a Lanzhou, in Cina, dal 3 al 6 ottobre, e che vedranno l’Italia impegnata sia con la squadra maschile che con quella femminile. Di seguito i nominativi. uomini Giorgio Di Bonaventura Carlo Fumagalli Bruno Mascolo Leonardo Totè donne Olbis Futo Andrè Elisa Policari Mariella Santucci Valeria Trucco La partecipazione di Totè è resa possibile dal fatto ...

Calcio - i convocati dell’Italia Under 21 per le gare contro Moldavia e Lussemburgo : Il nuovo CT dell’Under 21, Paolo Nicolato, ha diramato le sue prime convocazioni da quando è passato a sedere sulla panchina che fu di Luigi Di Biagio. Gli azzurrini saranno impegnati in due gare, la prima, amichevole, venerdì 6 settembre alle ore 18.30 a Catania contro la Moldavia, la seconda, ufficiale, martedì 10 settembre alle ore 18.30 a Castel di Sangro nelle qualificazioni agli Europei del 2021 contro il Lussemburgo. Gruppo ...

Gaetano tra i convocati dell’Under 20 : Giovedì 5 settembre (ore 17) farà il suo esordio nel Torneo ‘8 Nazioni’ la Nazionale Under 20. Il Torneo, giunto alla sua terza edizione (dopo la formula a quattro squadre), vede la partecipazione insieme all’Italia di Polonia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Olanda, Germania, Portogallo e Svizzera. Il neo tecnico Franceschini, che ha preso il posto di Paolo Nicolato, ha reso noti i convocati per le due gare in programma giovedì 5 settembre (ore ...