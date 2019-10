Non c’è pace per Iliad | gli ultimi problemi sulle antenne arrivano dal Friuli

Consip - Scafarto : “Sollevato - io estraneo”. Il legale : “Nove giudici hanno stabilito che Non c’entra con la vicenda” : “Una vicenda che avrebbe potuto chiudersi tanto tempo fa. Nove giudici, in totale, hanno stabilito che il mio assistito è innocente”. A dirlo, il legale di Gianpaolo Scafarto, Attilio Soriano, dopo che il gup di Roma ha decido di prosciogliere il maggiore dei carabinieri insieme al colonello Alessandro Sessa nella vicenda Consip, che vede tra gli altri l’ex ministro e deputato del Pd, Luca Lotti, rinviato a giudizio. ...

L’addio di Marchisio : “La testa c’era - il corpo Non girava più” : "Avrete immaginato il perché vi ho chiesto di venire qui oggi. Ho deciso di ritirarmi, è stata una decisione ponderata, ma difficile. Ho scelto un luogo come questo per annunciarlo. Volevo farlo a casa mia, ma non ci stavamo tutti quanti, quindi ringrazio la Juventus che mi ha concesso questo luogo speciale". Sono le parole con cui Claudio Marchisio allo Stadium ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. "Ho passato una notte insonne, ho ...

180 anni fa l’Inaugurazione della prima linea ferroviaria italiana : il ricordo di un Sud progredito che Non c’è più : La strada ferrata era già presente in diversi paese europei. La prima era stata inaugurata il 27 settembre 1925 in Inghilterra: era lunga 43 km e partiva da Darlington per arrivare a Stockton. A realizzarla fu George Stephenson, inventore della locomotiva a vapore. Era la prima ferrovia al mondo aperta al trasporto pubblico dei passeggeri e delle merci, sulla quale correva la locomotiva a vapore. Era la sua prima linea della società ferroviaria ...

Dazi : Coldiretti veneto - nella black list Non c’è il Prosecco : Venezia, 3 ott. (AdnKronos) – Non solo l’olio extravergine d’oliva, le conserve di pomodoro, la pasta, tra i vini si salva soprattutto il Prosecco che non compare nella black list dei prodotti colpiti dai Dazi elaborata dal Dipartimento del Commercio Usa. Le bollicine più famose nel mondo, con un aumento del 17% delle esportazioni, hanno conquistato nel 2019 il primato di vino italiano più consumato all’estero ...

Napoli - i quotidiani distruggono Milik : “Spreca troppo - la sfortuna Non c’entra. Occasione buttata” : Napoli, Milik il peggiore in campo: i quotidiani lo distruggono Napoli Milik| Probabilmente il peggiore in campo, sicuramente per i vari quotidiani che oggi si sono ritrovati a dargli una valutazione. Continua il momento no di Milik, il polacco ieri sera non ha sfruttato l’Occasione che gli è stata concessa da Ancelotti, e per questo viene “punito” sulle edizioni odierne dei quotidiani. Voto 4 per La Gazzetta dello Sport, ...

La7 - battibecco Renzi-Gruber : “Italia Viva Non è Pci. Sono deluso da lei - giudica superficialmente con modelli vecchi”. “Ma cosa c’entra?” : Botta e risposta a più riprese a “Otto e Mezzo” (La7) tra il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber. Primo nodo del dibattito è dato dalle elezioni regionali in Umbria, riguardo alle quali la giornalista chiede al senatore perché Italia Viva non fa campagna elettorale attiva per sostenere il candidato civico Pd-M5s, Vincenzo Bianconi. L’ex leader dem spiega che Italia Viva non si ...

Rifiuti - Omceo Roma : “Si rischia l’emergenza sanitaria - Non c’è tempo da perdere” : “A Roma si rischia emergenza sanitaria per i Rifiuti“. E’ l’allarme lanciato da Antonio Magi e Pierluigi Bartoletti, presidente e vice presidente dell’Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) di Roma. “Occorre evitare che in breve tempo si creino nella Capitale d’Italia cumuli di immondizia in ogni strada, nei pressi di scuole, ospedali, luoghi pubblici e che un simile degrado ...

Infortunio Pogba - Non c’è pace per il francese : si ferma di nuovo - i tempi di recupero : Infortunio Pogba – Non c’è pace per il centrocampista francese, costretto nuovamente a fermarsi dopo il rientro la scorsa settimana in Coppa di Lega. Problema alla caviglia per il calciatore del Manchester United, i tempi di recupero sono stimati in circa 2-3 settimane. L’ex Juve, dunque, oltre a saltare il match di domani di Europa League contro l’Az Alkmaar e quello di domenica in campionato a Newcastle, non sarà ...

Roma - Cda AMA si dimette : "Non c’è più fiducia" : Il Cda dell’Ama si dimette. La municipalizzata dei rifiuti del Comune di Roma resta nuovamente senza vertici a poco più di 3 mesi dall’insediamento dell’ultimo Consiglio d’amministrazione, il sesto in tre anni. E l’azienda ripiomba nel caos. Emergenza rifiuti a Roma: pace Raggi-Zingaretti. La sindaca: 'Fate la differenziata' Il presidente della Regione Lazio e il sindaco di Roma siglano la ...

Clima - 500 scienziati sostengono che “Non c’è un’emergenza climatica” : “Viviamo in un mondo di meraviglie. Ringraziamo quanti ci hanno preceduti” [VIDEO] : Nello stesso giorno in cui l’attivista svedese Greta Thunberg ha tenuto il suo discorso al summit dell’ONU sulle sue paure di un’emergenza Climatica, 500 scienziati competenti e qualificati hanno inviato una lettera al Segretario Generale delle Nazioni Unite in cui sostengono che non esiste alcuna emergenza Climatica e che le politiche Climatiche dovrebbe essere pensate per beneficiare le vite delle persone. Tra i tanti punti affrontati nella ...

Nadia Toffa - l’assenza di Teo Mammucari e Ilary Blasi all’omaggio de Le Iene Non passa inosservata : “Lei c’era nel promo ma Non in studio” : 101 “Iene” hanno mandato martedì sera in diretta su Italia 1 il loro abbraccio virtuale a Nadia Toffa nel corso della puntata speciale de Le Iene dedicata proprio all’inviata scomparsa il 13 agosto scorso dopo una lunga battaglia contro un cancro al cervello. Da Enrico Brignano a Simona Ventura e Luciana Littizzetto, da Claudio Bisio a Alessandro Cattelan, da Geppi Gucciari e Luca e Paolo. E poi Enrico Lucci, Fabio Volo, ...

