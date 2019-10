Ma Salvini avrebbe i requisiti per la cittadinanza?

Salvini : «L'esperienza con M5S è stata rivoluzionaria - ma non ci avrebbero fatto fare la flat tax»» : «L'esperienza con M5S è stata rivoluzionaria almeno fino a qualche settimana fa»: così il leader della Lega Matteo Salvini giudica l'esperienza di governo con i 5...

Sondaggi - la Lega ha perso 4 punti dal giorno della crisi aperta da Salvini. Il M5s in ripresa. Ma il centrodestra unito avrebbe 410 deputati : La Lega in 20 giorni ha perso 4 punti. I Cinquestelle in ripresa grazie “all’effetto Conte“. Ma se si votasse oggi il centrodestra unito (nonostante la crisi di Forza Italia) avrebbe la bellezza di 410 deputati, cioè quasi cento oltre la soglia della maggioranza. E’ il risultato di un Sondaggio dell’istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Se si tornasse alle urne oggi la Lega avrebbe il 33 per cento contro il ...

Youtrend - lo scenario con il centrodestra unito : "Salvini - Meloni e Berlusconi avrebbero la maggioranza" : A ridosso della mozione di sfiducia in Senato su Giuseppe Conte, Youtrend presenta lo scenario di un voto politico con il centrodestra unito. Se la Lega di Matteo Salvini, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e Forza Italia di Silvio Berlusconi si presentasse assieme alle urne, "otterrebbe una larghi

Roberto Maroni sulla crisi di governo : "Salvini avrebbe dovuto ritirare i ministri come fece Bossi" : Roberto Maroni, segretario federale della Lega Nord fino al 2013, torna a parlare del partito ora guidato da Matteo Salvini. "Salvini avrebbe dovuto ritirare i ministri leghisti come fece Umberto Bossi quando sfiduciò Silvio Berlusconi alla fine del 1994. Bossi riuscì nell'intento proprio per questo