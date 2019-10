I gadget da regalarsi senza aspettare Natale

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Ida? Smartphone che si piegano, televisori in 8K e l’intelligenza artificiale che diventa la padrona di casa: è questo lo scenario immaginato dai duemila espositori dell’IFA 2019 di Berlino, la più importante fiera europea dell’elettronica al mondo, che attira nerd da ogni dove ansiosi di fare la conoscenza con le prossime tecnologie del desiderio. Se Samsung ha sfruttato l’appuntamento tedesco per lanciare il Galaxy Fold − l’atteso (e potentissimo) smartphone pieghevole che punta ad alzare sempre più in alto l’asticella dei telefoni top di gamma − Sharp ha messo in mostra il più grande schermo a cristalli liquidi in 8K (ben 120 pollici) dimostrando come la tendenza dei televisori sia quella di pannelli sempre più grandi e dimensioni davvero extralarge. Ma sono ...