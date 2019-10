Fonte : eurogamer

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Saber Interactive è fiera di annunciare che: The, la riedizione in HD del famoso gioco d'azione con il cast originale dei film classici della Columbia Pictures, è ora. Vediamo di seguito tutti i dettagli sul gioco nel comunicato ufficiale Koch Media:Questo must per i fan die per gli amanti delle comedy adventure è ora, in edizione fisica e digital, per PlayStation®4, Nintendo Switch, Xbox One e Windows PC tramite l'Epics store.Leggi altro...

Eurogamer_it : Ghostbusters: The Video Game Remastered è ora disponibile #Ghostbusters - gamescore_it : Ghostbuters The Video Game Remastered disponibile da oggi - - DJFRANKOLOMBARD : Ghostbusters: The Video Game Remastered - Il titolo è finalmente disponibile · -