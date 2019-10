Sanità | in carcere più casi di tubercolosi | crolla l’Hiv ma l’epatite C è la prima

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Nelle carceri italiane aumentano idimentre sono in forte calo i detenuti positivi all’Hiv, ma l’epatite C resta l’infezione maggiormente presente anche se, grazie alle nuove cure, i detenuti sottoposti a trattamenti, al pari della popolazione generale, raggiungono la guarigione in oltre il 95% dei. Il bilancio della situazione sanitaria nelle carceri del nostro Paese arriva dal XX Congresso della Società italiana di medicina epenitenziaria (Simspe), Agorà penitenziaria 2019, intitolato ‘Ilè territorio’ e in corso fino a domani a Milano, presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, con 200 esperti provenienti da tutta Italia. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Regione Lombardia e Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). Dunque, un dato positivo si registra sul fronte ...

