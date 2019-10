Roma | al processo Cucchi il pm chiede 18 anni per i due carabinieri - La storia | podcast

Roma - al processo Cucchi il pm chiede 18 anni per i due carabinieri : Oltre alla pena per gli autori del pestaggio per l’accusa è da assolvere Francesco Tedesco per l’omicidio preterintenzionale: per lui «una condanna a 3 anni e 6 mesi»

Roma - processo sulle nomine in Comune : Raffaele Marra condannato a un anno e 4 mesi : Il pm Francesco Dall’Olio lo scorso 11 giugno aveva chiesto una condanna a 2 anni di reclusione. A Raffaele Marra, ex capo del personale del Comune di Roma, il Tribunale di Roma ha inflitto un anno e 4 mesi di carcere in relazione alla nomina del fratello Renato a responsabile del dipartimento Turismo del Campidoglio. Si tratta della stessa vicenda che ha riguardato la sindaca Virginia Raggi, assolta nel novembre scorso dall’accusa di falso. La ...

Roma - maxi processo al clan Spada di Ostia : riconosciuta l'associazione mafiosa : È stata letta questo martedì 24 settembre, nell'aula bunker del carcere di Rebibbia a Roma, intorno alle ore 20:30, la sentenza di primo grado nei confronti del clan Spada di Ostia. Il sodalizio criminale giudicato di stampo mafioso, negli scorsi anni si era impossessato illecitamente di tantissime attività commerciali sul lungomare della cittadina Romana. Alla sentenza hanno presenziato le autorità cittadine, come la sindaca di Roma, Virginia ...

Maxiprocesso clan Spada - tre ergastoli : «Associazione mafiosa». Raggi : «Sul litorale di Roma c'è la mafia» : «Associazione mafiosa». Tre ergastoli per i membri del clan Spada. Davanti agli occhi della sindaca di Roma Virginia Raggi, presente nell'aula bunker di Rebibbia, è...

Roma - chiuse indagini sul restauro di Palazzo Raggi e Torri dell’Eur : in 12 a rischio processo : Corruzione, abuso d’ufficio e traffico di influenze. Sono i reati ipotizzati nell’inchiesta condotta dalla procura di Roma sul progetto di ripristino dello storico Palazzo Raggi in via del Corso e del complesso immobiliare delle Torri di Ligini all’Eur, già sede del Ministero delle Finanze. I pubblici ministeri hanno provveduto alla notifica della chiusura indagini e ora 12 persone sono a rischio processo. La vicenda nasce nel 2015 e le ...

Roma - a processo Manlio Cerroni e altri sette per gestione abusiva di rifiuti e frode : Nove mesi fa aveva incassato un’assoluzione dopo che i giudici erano stati quasi otto ore in camera di consiglio. Ma per l’imprenditore Manlio Cerroni e per altri sette imputati è arrivato un nuovo rinvio a giudizio. Lo ha deciso il gup di Roma accogliendo la richiesta del pm Alberto Galanti che aveva chiesto invocato il processo per reati che vanno, a seconda delle posizioni, dalla gestione abusiva di rifiuti, all’abuso d’ufficio, ...

Roma - processo clan Spada : insultata in aula la giornalista Federica Angeli : La pubblica accusa ieri 9 settembre, presso l'aula bunker del carcere di Rebibbia a Roma, ha chiesto una condanna esemplare per i presunti boss del clan Spada di Ostia. Tre infatti sono le richieste di ergastolo per Carmine, Ottavio e Roberto Spada. L'accusa nei loro confronti, così come verso una ventina di altri imputati, è di associazione a delinquere di stampo mafioso. Il sodalizio criminale avrebbe compiuto una serie di reati, tra cui ...