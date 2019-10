Pensioni | Quota 41 | Ghiselli chiede interventi per i precoci e donne

Pensioni - Zingaretti : ‘Quota 100 non si tocca - voglio discontinuità su politiche attive’ : Da una parte c’è il leader di Italia Viva Matteo Renzi che chiede al Governo Conte di ripensarci sulla conferma delle Pensioni anticipate con Quota 100, dall'altra c’è il segretario del Partito democratico Luca Zingaretti che dice invece che la misura non si tocca. In ogni caso, a dare rassicurazioni in merito alla prosecuzione del regime sperimentale di Quota 100 per il triennio, è stato in questi giorni il premier Giuseppe Conte. Nella legge ...

Pensioni - l'eredità di quota 100 e quello "scalone" che sa di beffa : Il rapporto tra spesa per Pensioni e PIL è destinato a salire dal 15,5 al 15,9% in tre anni. La tanto attesa "staffetta...

Pensioni : Quota 100 - calano le adesioni ma la spesa raggiungerà i 300 miliardi : La spesa Pensionistica dovuta alla sperimentazione di Quota 100 aumenterà fino a toccare i 304 miliardi di euro pari al 15,9% del Pil. A rivelarlo è la nota di aggiornamento del nuovo Documento di Economia e Finanza che nei giorni scorsi è stata approvata dal Consiglio dei Ministri. Dal Def si evince un aumento di spesa Tra il 2021 e il 2022, ovvero al termine della sperimentazione in corso che consente i i pensionamenti a partire dai 62 anni di ...

Pensioni - scalone di cinque anni per gli esclusi da quota 100 : L’uscita dalla sperimentazione di “quota 100” non sarà indolore. Alla fine del 2021, senza un’armonizzazione, per gli esclusi ci sarà un aumento secco di cinque o sei anni dei requisiti di pensionamento

Pensioni flessibili e Manovra 2020 - Proietti (UIL) : 'Introdurre quota 100 rosa' : Arriva ancora una volta un nuovo richiamo dei sindacati in merito alla Nota di aggiornamento al Def ed alla necessità di superare la legge Fornero e la conseguente rigidità dei requisiti di accesso all'Inps. I provvedimenti inseriti nella nota dal governo ed in attesa di trovare conferma all'interno della prossima Manovra 2020 rappresentano quindi un passo in avanti, ma non la risposta definitiva tanto attesa da parte dei rappresentanti dei ...

Pensioni - per quota 100 adesioni al ralenti ma la spesa vola oltre 300 miliardi : Tra il 2021 e il 2022, ovvero al termine della sperimentazione in corso che consente pensionamenti anticipati con 62 anni e 38 di contributi minimi, la spesa per Pensioni passerà da 295,5 miliardi a 304 miliardi (15,9% del Pil)

Pensioni ultima ora : Salvini “Nessuno tocchi Quota 100” : Pensioni ultima ora: Salvini “Nessuno tocchi Quota 100” Pensioni ultima ora: in questo nostro recente articolo abbiamo dato conto delle parole dell’ex sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon a difesa di Quota 100. Come noto la Lega è la forza politica che più di ogni altra ha spinto per l’approvazione della misura di pensione anticipata. Un primo passo per dare concretezza al promesso superamento della riforma Fornero. Salvini e ...

Pensioni - Quota 100 : Salvini difende la misura e attacca il partito di Renzi : "Oggi dai Renziani parte l'attacco al partito Democratico contro cinque miliardi di tasse della manovra economica. E cosa propone il partito di Renzi? Di abolire Quota 100 e di tornare alla Legge Fornero", lo ha dichiarato il Segretario federale della Lega Matteo Salvini difendendo ancora la misura, volta a garantire maggiore flessibilità in uscita e aggiungendo che la Lega sarà pronta a fare le barricate in Parlamento. Oltre 184mila domande ...

Pensioni anticipate e LdB2020 - Durigon : 'Irresponsabile non rinnovare Quota 100' : Si avvicina la discussione parlamentare della nuova legge di bilancio e con essa si riaccendono anche i toni del confronto politico riguardante il settore previdenziale. A tal proposito, nella giornata di ieri è tornato ad esprimere la propria posizione il parlamentare leghista Claudio Durigon, evidenziando la necessità di portare a termine la sperimentazione delle Pensioni anticipate tramite Quota 100. Durigon su Q100, APE social e Opzione ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 e Def - Barbagallo “c’è delusione” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 e Def, Barbagallo “c’è delusione” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano le dichiarazioni del segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo a proposito della Nota di aggiornamento del Def che è stata approvata nelle ultime ore dal governo. Le questioni principali toccate dal sindacalista riguardano ovviamente le Pensioni, e la mancata soddisfazione generale viene compensata in ...

Pensioni ultima ora : Lega “Da irresponsabili non rinnovare Quota 100” : Pensioni ultima ora: Lega “Da irresponsabili non rinnovare Quota 100” Pensioni ultima ora: secondo quanto dichiarato dagli esponenti della maggioranza di governo Quota 100 dovrebbe restare in vigore sino alla sua scadenza naturale. Pertanto sino al 2021, salvo cambiamenti, continueranno a poter andare in pensione i lavoratori che avranno raggiunto i due requisiti base: 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. Pensioni ultima ora, ...

Pensioni - Armiliato (CODS) : 'Quota 100 poco adatta per le donne' - serve svolta rosa : Proseguono le rivendicazioni delle lavoratrici che chiedono maggiore attenzione alle differenze di genere ed al riconoscimento del lavoro di cura nell'accesso alla pensione. Nella serata di ieri la fondatrice del Comitato Opzione Donna Social Orietta Armiliato è tornata a fare il punto della situazione in vista della prossima legge di bilancio 2020, evidenziando le criticità relative alle attuali regole di accesso alla quota 100 per il pubblico ...

Pensioni ultime notizie : Calenda “Via Quota 100 per ridistribuire risorse” : Pensioni ultime notizie: Calenda “Via Quota 100 per ridistribuire risorse” Carlo Calenda è totalmente contrario a Quota 100 e pensa che i soldi investiti sulla misura di pensione anticipata debbano in realtà essere reinvestiti altrove. Il punto, per il leader di Siamo europei, è la discontinuità dell’attuale governo con quello precedente, che può essere attuata solo negando le principali misure prese, tra cui, per l’appunto Quota ...

Pensioni e LdB 2020 : deficit al 2 - 2% - confermata la quota 100 : Dalla nota di aggiornamento al Def arrivano interessanti novità in merito all'impostazione della legge di bilancio 2020. In particolare, viene evidenziato un deficit al 2,2%, mentre il Premier Conte ha assicurato di aver reperito i 23 miliardi di euro necessari a neutralizzare l'aumento dell'Iva. Nella pratica, si tratta di appena un decimale in più rispetto a quanto era stato concordato in precedenza con l'Unione europea. Per riuscire a trovare ...